تراجعت العملة التركية الجمعة في ظل ضغوط جديدة تتعرض لها العلاقات بين أنقرة وواشنطن، لتنهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت عشرة أيام.

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وجرى تداول العملة التركية بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينيتش عند 5.8635 ليرة للدولار، بعدما بلغت الثلاثاء أعلى مستوياتها في شهرين وسجلت 5.6605 ليرة للدولار.

وذكرت "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك، الذين كان من المقرر استقبالهم للتدريب على مقاتلات F-35، في مؤشر واضح على تصاعد الخلاف بين واشنطن وأنقرة، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

أداء الليرة التركية خلال العام الجاري كان الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني، إذ تراجعت بنحو 9% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، فيما فقدت نحو 28% من قيمتها في عام 2018.

المصدر: "رويترز"