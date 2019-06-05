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استثمار سعودي جديد في روسيا

مال وأعمال

استثمار سعودي جديد في روسيا
"Новомет"
استثمار سعودي جديد في روسيا
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أعرب رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، عن ثقته بأن شركة "أرامكو" السعودية ستتخذ قرارا بشراء حصة في شركة "نوفوميت" الروسية لصناعة معدات إنتاج النفط.

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وقال دميترييف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" جرت اليوم عشية انطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لدينا تأكيدات أن هذه الصفقة سيتم إنجازها، حيث هناك اتفاقات واضحة مع مساهمي "نوفوميت"، كذلك لدينا تفاهمات مع "روس نانو" بصفتها أحد المساهمين في الشركة الروسية".

وتعتزم "أرامكو" السعودية المشاركة مع الصندوق السيادي للمملكة و"صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي" شراء حصة في مصنع "نوفوميت" من "روس نانو"، التي تمتلك حصة فيه نسبتها 30.76%.

وفي أبريل الماضي قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن صفقة شراء حصة في "نوفوميت" تخضع حاليا للتدقيق النهائي من قبل "أرامكو"، معربا عن أمله بإتمامها قريبا.

المصدر: "نوفوستي"

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