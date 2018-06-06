تحالف روسي سعودي يدرس الاستثمار في شركة خدمات نفطية

كشف مصدر مطلع أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وعملاق النفط السعودي "أرامكو" والصندوق السيادي السعودي تدرس شراء حصة نسبتها 30.76% في شركة "نوفوميت" للخدمات النفطية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء إن "الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والمستثمرين السعوديين (أرامكو والصندوق السيادي السعودي)، تتفاوض مع شركة "روس نانو" لشراء حصتها في نوفوميت".

وكان المدير العام لشركة "نوفوميت" الروسية، مكسيم بيريلمان، قد أعلن نهاية الشهر الماضي أن الصندوق الروسي و"أرامكو" والصندوق السعودي كلها ترغب بشراء حصة أحد المساهمين بشركة "نوفوميت"، مشيرا إلى أن احتمال الصفقة كبير.

وعرضت "روسنانو"، وهي أحد أهم المساهمين في "نوفوميت، حصتها البالغة 30.76% للبيع في يوليو 2016، ويبلغ الحد الأدنى لسعر هذه الحصة 7.5 مليار روبل (نحو 113 مليون دولار).

واقتربت "روسنانو" في مطلع العام الجاري من إبرام صفقة مع شركة "هاليبيرتون" الأمريكية لبيع هذه الحصة، إلا أنها ألغيت مع "هاليبيرتون" بسبب العقوبات الغربية.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي