واشنطن تضرب عصب الاقتصاد الكوبي

حظرت الإدارة الأمريكية الثلاثاء الرحلات الجماعية إلى كوبا، وهي إحدى الوسائل الرئيسية التي يزور من خلالها الأمريكيون الجزيرة الكاريبية.

كما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية تصدير القوارب والطائرات الخاصة إلى كوبا، في خطوة قالت إنها تأتي لمعاقبة كوبا "على دورها المزعزع للاستقرار" في المنطقة.

ومن المتوقع أن يشكل حظر الرحلات الجماعية ضربة للسياحة في الجزيرة، بعد تعزيزها إثر قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2014 تخفيف قيود حصار عمره أكثر من خمسين عاما على هافانا.

المصدر: "أ ف ب"