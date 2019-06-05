منتدى بطرسبورغ الاقتصادي ينطلق الخميس وسط قلق على الاقتصاد العالمي

تنطلق الخميس أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بنسخته الـ23، وسط توقعات بأن تلقي التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ولاسيما الحروب التجارية بظلالها على المنتدى.

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ويعتبر المنتدى حدثا دوليا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى السياسية والاقتصادية، ويشارك فيه بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضره هذا العام الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تخوض بلاده حربا تجارية مع واشنطن.

وينعقد المنتدى في الفترة من الـ6 وحتى الـ8 من يونيو الجاري، وسيبحث المشاركون خلاله 4 محاور رئيسية وهي: استقرار الاقتصاد العالمي، تحقيق أهداف التنمية للاقتصاد الروسي، التكنولوجيا الحديثة، ودور الإنسان في العملية الاقتصادية.

ووفقا لموقع الكرملين، فإن الرئيس بوتين سيشارك في المنتدى يومي الخميس والجمعة، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى، الذي يحمل شعار "تطوير أجندة التنمية المستقرة".

كذلك يشارك في المنتدى، عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال من الدول العربية، في مقدمتهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما من المتوقع حضور رؤساء كبار الصناديق الاستثمارية في العالم، والذين يديرون أصولا بالمليارات.

ويعد المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، حيث يشهد سنويا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، وحصيلة العام الماضي كانت إبرام 550 اتفاقية بأكثر من 38 مليار دولار.

المصدر: RT