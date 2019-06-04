أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأن واشنطن ولندن ستتجاوزان الخلافات وستتوصلان إلى اتفاق بشأن شركة "هواوي" الصينية التي أدرجتها الولايات المتحدة سابقا في قائمتها السوداء.

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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي له مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لديها علاقة استخباراتية قوية مع بريطانيا وسنتجاوز خلاف (هواوي)".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستوقع اتفاقا تجاريا عظيما مع بريطانيا بعد خروجها من التكتل الأوروبي".

وبعدما أدرجت واشنطن عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" في قائمتها السوداء، وفرضت قيودا على تعامل الشركات الأمريكية معه، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي من حلفائها، بما في ذلك بريطانيا، عدم استخدام تكنولوجيا ومعدات G5، التي تقدمها "هواوي" بسبب مخاوف من أنها قد تمكن الصين من التجسس على اتصالات وبيانات حساسة.

المصدر: "رويترز"