ترامب يغري بريطانيا بصفقة تجارية ويحرضها على كسر "قيودها"!

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المملكة المتحدة للتخلص من "قيود" العضوية في الاتحاد الأوروبي بسرعة، وإبرام صفقة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وتأتي دعوة ترامب هذه في وقت تستعد فيه بريطانيا لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا لتيريزا ماي، بعد إخفاقها في إقناع البرلمان البريطاني بالموافقة على صفقة "بريكست"، التي تفاوضت عليها مع الاتحاد الأوروبي.

Donald Trump called on the U.K. to throw off the “shackles” of European Union membership and strike a free-trade deal with the U.S. https://t.co/jAscFWXy3E — Bloomberg (@business) June 3, 2019

من جهته أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس الأمريكي يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويعول على أن "يتم إنجازه بطريقة لن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي".

ويعقد ترامب اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. ووفقا لبعض التقارير الإعلامية فإن الرئيس الأمريكي لا يرى جدوى من بحث علاقات بلاده التجارية الخاصة مع بريطانيا اليوم بسبب استقالة ماي، ويفضل تأجيل هذا الملف التجاري إلى ما بعد اختيار خلف لها.

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وأضافت التقارير أن تيريزا ماي لن تتراجع عن صفقة منح شركة "هواوي" الصينية حق نشر خدمة الـG5 في السوق البريطانية، رغم التحفظات الأمريكية على ذلك، كذلك لن تتخلى لندن عن الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

يشار إلى أن ترامب يقوم بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة تمتد من 3 وحتى 5 يونيو، وأقامت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أمس مأدبة عشاء ملكي على شرف الرئيس الأمريكي، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

المصدر: RT + "بلومبرغ"