ملكة بريطانيا تقيم مأدبة عشاء على شرف ترامب وميلانيا (فيديو)

أقامت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مأدبة عشاء ملكي على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، اللذين يقومان بزيارة رسمية للمملكة المتحدة.

وخلال مأدبة العشاء التي أقيمت بقصر باكنغهام، اليوم الاثنين، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن القيم المشتركة و"التحالف القوي" القائم بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأعربت الملكة إليزابيث عن قناعتها بأن "القيم والمصالح المشتركة ستستمر في توحيدنا".

وأضافت: "اليوم نكرم التحالف الذي ساعدنا في ضمان أمن وازدهار شعبينا خلال عقود من السنين، والذي أثق بأنه سيبقى قائما لسنوات طويلة".

من جانبه، وصف ترامب الملكة إليزابيث بأنها "امرأة عظيمة"، وأعاد إلى الأذهان التحالف بين الولايات المتحدة وبريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، قائلا: "مع تكريمنا لنصرنا وتراثنا المشترك، نؤكد على القيم المشتركة التي ستواصل توحيدنا طويلا في المستقبل".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول مأدبة عشاء يقيمها القصر الملكي البريطاني على شرف الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا.

المصدر: رويترز