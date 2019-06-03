بورصة موسكو عند أعلى مستوى على الإطلاق
سجلت بورصة موسكو، الاثنين، مستويات هي الأعلى على الإطلاق، حيث تجاوز مؤشرها "MICEX" مستوى الـ2700 نقطة، وذلك بفضل ارتفاع سهم شركة الطاقة الروسية "غازبروم" بأكثر من 10%.
وبحلول الساعة 14:37 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر "MICEX" للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.16% إلى 2722.97 نقطة، فيما صعد "RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.98% إلى 1312.63 نقطة.
وجاء الارتفاع بفضل قفزة في سهم عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، الذي صعد خلال التداولات بأكثر من 10%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2011.
كذلك ارتفع خلال تعاملات اليوم سهم شركة "أيروفلوت" بنسبة 2.8%، وسهم المصرف الروسي "سبيربنك" بنسبة 1.1%، وسهم شركة الطاقة "نوفاتيك" بنسبة 1.8%.
المصدر: "إنترفاكس"