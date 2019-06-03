نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون الحرب التجارية مع بكين قد أثرت على الولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده تجنى مليارات الدولارات بفضل الرسوم الجمركية المفروضة على سلع صينية.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" نشرها اليوم بعد فترة قصيرة من بدء زيارته لبريطانيا، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على سلع صينية لم تؤد إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، كما أنها تدفع الشركات للانتقال من الصين إلى دول أخرى.

China is subsidizing its product in order that it can continue to be sold in the USA. Many firms are leaving China for other countries, including the United States, in order to avoid paying the Tariffs. No visible increase in costs or inflation, but U.S. is taking Billions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الجاري، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة، كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها.

وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضا على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار.

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كذلك قامت الإدارة الأمريكية بإدراج عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمتها السوداء، التي تحظر على شركاتها التعاون مع الشركة الصينية في مجالات نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية، دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة التجارة.

المصدر: وكالات