 
مباشر
عاجل
السيسي: ينبغي العمل بكل الوسائل لردع مرتكبي الهجمات على المرافق النفطية بالسعودية والخليج

لأول مرة منذ 8 مارس.. هبوط سعر"برنت" لأقل من 65 دولارا

مال وأعمال

لأول مرة منذ 8 مارس.. هبوط سعر
Reuters Tom Mihalek
مصفاة في فيلادلفيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx8j

انخفض سعر العقود الآجلة لبرميل نفط "برنت" بنسبة 4.21% ليصل إلى 64.96 دولار، بحسب نتائج التداولات في بورصة البترول الدولية في لندن، اليوم الخميس.

إقرأ المزيد
ترامب: محادثات التجارة مع الصين تجري بشكل جيد
ترامب: محادثات التجارة مع الصين تجري بشكل جيد

وآخر مرة هبط فيها سعر برميل خام القياس العالمي المزيج "برنت" لأدنى من 65 دولارا 8 مارس الماضي.

وعزا محللون تراجع أسعار النفط إلى انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف من تباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يرى خبراء أنها تمثل عامل خطر على أسواق النفط.

وتلقى أسعار النفط دعما هذا العام من تخفيضات في الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين رئيسيين آخرين، وأيضا تراجعات في الإمدادات من إيران وفنزويلا العضوين في أوبك بسبب العقوبات الأمريكية.

ومنذ أن بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإمدادات في يناير الماضي، هبطت أسعار النفط حوالي 30%.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دعا المعتمرين بمكة لإنجاحها.. خطاب للسديس حول القمة العربية يثير جدلا