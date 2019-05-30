قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا في محادثات التجارة مع الصين، وإن بكين تريد إبرام صفقة مع واشنطن.

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وجاء تصريح الرئيس الأمريكي قبيل مغادرته البيت الأبيض لإلقاء كلمة في كولورادو، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ويعد التصريح رسالة طمأنة للأسواق العالمية، والتي تجتاحها حالة من القلق بسبب تصاعد التوترات التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم، ما دفع المستثمرين نحو الملاذات الأمنة.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الجاري، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة، كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها.

وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضا على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار.

كذلك قامت الإدارة الأمريكية بإدراج عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" في قائمتها السوداء، والتي تحظر على شركاتها التعاون مع الشركة الصينية في مجالات نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية، دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة التجارة.

المصدر: وكالات