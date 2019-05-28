هل يؤدي هبوط الدولار المفاجئ إلى انخفاض أسعار السلع في مصر؟

يستمر الجنيه المصري في الصمود أمام الدولار الأمريكي، ويوجه له صدمات مضادة أدت إلى انخفاض العملة الأمريكية بشكل كبير أمام العملة المصرية.

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ويتساءل العديد من الأشخاص عن إمكانية انخفاض أسعار السلع في مصر، مع انخفاض الدولار لأول مرة منذ عامين ليصل سعره 16.80 جنيه مصري، ولكن هذا الانخفاض ليس له أية علاقة بانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وفي هذا الصدد، يؤكد خبير الاقتصاد السياسي المصري أحمد أبو علي، أن انخفاض الدولار يرجع لأسباب بعيدة عن زيادة الإنتاج.

وأشار أبو علي في تصريحات خاصة لـRT، إلى أن انخفاض الدولار يرجع إلى زيادة الودائع من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري، والبنوك التجارية نتيجة ارتفاع حصيلة بيع السندات الدولارية، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وهو ما خلق وفرة لدى البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي من الدولار.

ونوه بأن هذه الأسباب أدت إلى حدوث انخفاض طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي هذا الانخفاض ليس له أي تأثير على مستوى الأسعار.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد عرض الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره.

المصدر: RT