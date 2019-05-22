شهد سعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في مصر تراجعا كبيرا في البنوك، وذلك استمرارا لموجة تحسن الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.

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وخسر الدولار بالبنك الأهلي المصري نحو 7 قروش ليسجل نحو 16.9 جنيه للشراء و17 جنيها للبيع، في حين تراجع سعر الدولار ببنك مصر بنحو 7 قروش أيضا، مسجلا نحو 16.9 جنيه للشراء و17 جنيها للبيع.

وفي السياق نفسه، سجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي نحو 16.88 جنيه للشراء و16.98 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 10 قروش. ويعتبر سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي أقل سوق بين المصارف المحلية.

وسجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي نحو 16.89 جنيه للشراء و16.99 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 8 قروش، بينما سجل سعر الدولار ببنك الإسكندرية نحو 16.96 جنيه للشراء و17.06 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 86 قرشا منذ بداية عام 2019، مدعوما بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد عرض الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره.

المصدر: فيتو