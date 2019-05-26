الدولار يتراجع مجددا أمام الجنيه المصري

تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد في البنوك.

وسجل أقل سعر في بنوك "التجاري الدولي CIB"، "كريدي أغريكول"، "عودة"، "قناة السويس"، و"المصرف المتحد"، عند مستوى 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ويسجل السعر المعلن من البنك المركزي 16.79 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي فقد الدولار نحو 107 قروش منذ بداية عام 2019 مدعوما بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.

وتلقت السوق المصرية تدفقات قوية من النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، وبلغ حجم تلك التدفقات نحو 4.5 مليار دولار منذ بداية شهر مايو فقط.

المصدر: موقع "المصريون"