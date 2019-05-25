قال القائم بالأعمال التركي في مصر، مصطفى كمال الدين آريغور، إن القاهرة وأنقرة حققتا رقما قياسيا في حجم التجارة البينية عام 2018، وذلك رغم التوترات السياسية بينهما.

وأفاد آريغور في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار نظمتها جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، ومركز الثقافة التركي "يونس إمرة"، بأن "البلدين حققا رقما قياسيا تاريخيا، خلال السنوات الأخيرة، في حجم التجارة، بلغ 5.24 مليارات دولار".

وأوضح أن حجم الصادرات التركية إلى مصر، بلغ 3.05 مليارات دولار في 2018، أي بزيادة تقدر بنحو 29.4% مقارنة بعام 2017.

أما الواردات التركية من مصر، فوصل حجمها، في السنة نفسها إلى 2.19 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.68% مقارنة بالعام السابق له.

وذكرت صحيفة "تورك برس" أن بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الإفريقية، بلغ 179 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من عام 2009، حتى نهاية العام الماضي 2018.

وأضافت أن 66% من المبلغ المذكور (117.5 مليار دولار)، يعادل قيمة التبادل التجاري بين تركيا وبلدان شمال إفريقيا، وباقي المبلغ مع الدول الأخرى في القارة.

المصدر: وكالات