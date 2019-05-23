ذكرت وسائل إعلام أن شركة "باناسونيك" اليابانية قررت تعليق جميع عملياتها التجارية مع شركة "هواوي" الصينية العملاقة.

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ولفتت وكالة أنباء "Kyodo" أن هذا القرار يستند إلى أن الإدارة الأمريكية حظرت عمليا على مؤسساتها تزويد الشركة الصينية بالمكونات الضرورية للإنتاج، حيث تنشط شركة "باناسونيك" في مجال تزويد شركة "هواوي" الصينية بالمكونات الإلكترونية لمنتجاتها.

وكانت ثلاث شركات كبرى للاتصالات وهي "NTT Docomo" و"SoftBank" و"KDDI 22" قد قررت أمس في هذا الإطار تأجيل انطلاق مبيعات هواتف شركة هواوي الجديدة.

ويضاف هذا التطور إلى الضربة القاسية التي تلقتها شركة "هواوي" بعد أن أوقفت شركات أمريكية كبرى في مقدمتها "غوغل" و"مايكروسوفت" جميع تعاملاتها تقريبا معها.

المصدر: وكالات