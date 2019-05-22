قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم ثاني أعلى رقم قياسي في الحمولات اليومية التي تعبر القناة على مدار تاريخها.

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وأوضح المسؤول المصري، أن القناة شهدت عبور 68 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5.5 مليون طن، حيث عبرت 37 سفينة من الشمال بحمولات 2.8 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.7 مليون طن.

وشدد الفريق مميش على أن الأرقام القياسية، التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية، التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، لاسيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في تعزيز مكانتها الدولية الرائدة.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة لا تقتصر أهميتها على كونها أحد مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة فحسب، وإنما تتعدى ذلك باعتبارها حجر الزاوية لسلسلة من المشروعات القومية لتنمية منطقة القناة.

كما شهدت القناة اليوم عبور 10 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 11 سفينة ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

RT

RT

RT

المصدر: RT