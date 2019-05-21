النفط يصعد بفعل التوترات بين إيران والولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وفي ظل توقعات بأن دول "أوبك+" ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش، بلغت عقود الخام الأمريكي مزيج "برنت" العالمي 72.18 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% إلى 63.41 دولار للبرميل.

وعلق جاسبر لاولر رئيس الأبحاث لدى "كابيتال غروب للسمسرة على ارتفاع أسعار النفط قائلا، إن "تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى مؤشرات على أن أوبك ستواصل تخفيضاتها للإنتاج، يقود النفط للارتفاع".

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين إيران بأنها ستواجه "قوة هائلة"، إن هي هاجمت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتأتي التوترات في ظل سوق تعاني من شح المعروض، في الوقت الذي تكبح فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

ومن المقرر أن تعقد الدول المنضوية في اتفاق "أوبك+" اجتماعا في نهاية يونيو لمناقشة سياسة الإنتاج، مع إشارة السعودية لرغبة في استمرار كبح إمدادات النفط.

المصدر: "رويترز"