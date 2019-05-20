وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي واستكشافه، وتذليل العقبات أمامها.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، إن الرئيس المصري التقى رئيس الشركة الأمريكية، ديفيد ستوفر، حيث تناول اللقاء بحث آفاق تطوير أنشطة شركة "نوبل إنرجي" في مصر، وأكد رئيس الشركة الأمريكية أن قطاع الطاقة في مصر يتمتع بفرص واعدة.

ونوه رئيس الشركة الأمريكية بأن مصر تولي اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الطاقة الحيوي، فضلا عن امتلاكها موقعا جغرافيا متميزا، واكتشافات في مجالي البترول والغاز، وبنية تحتية متطورة تتضمن شبكة خطوط أنابيب لنقل الغاز، ومحطات الإسالة، ومشروعات للتعاون الإقليمي للربط ونقل وإسالة الغاز.

ووجه الرئيس المصري بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة "نوبل إنرجي"، وتذليل العقبات التي قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود البحث عن الغاز الطبيعي واكتشافه وإنتاجه في مصر.

المصدر: RT