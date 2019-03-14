اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

أعلنت شركة إيني الإيطالية الخميس، أنها اكتشفت حقل غاز جديد في منطقة امتياز نور المصرية بالبحر المتوسط.

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وأضافت إيني، أن الحقل يقع على 50 كيلومترا شمالي سيناء، وأن العمل على تقييم احتياطاته من الغاز مستمر، مشيرة إلى أنها عثرت على عمود من الغاز يقدر طوله بتسعين مترا.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن احتياطات الحقل الجديد تقدر بأكثر من ضعف احتياطي حقل ظهر البالغ 30 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يعني أن احتياطي حقل نور سوف يتعدى 60 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتبلغ مساحة منطقة نور نحو 739 كيلومترا مربعا داخل منطقة امتياز شمال سيناء البحرية، ويدل العثور على عمود الغاز بطول 90 مترا، على وجود احتياطات كبيرة متوقعة من الغاز في هذا الحقل.

المصدر: وكالات