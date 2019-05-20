ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، بعدما أوضحت "أوبك" أنها ستبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في دعم الأسعار هذا العام.

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وبحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول خام "برنت" عند 73.11 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.3% عن سعر التسوية السابق، بعد أن لامس في وقت سابق 73.40 دولار، وهو أعلى سعر له منذ 26 أبريل.

فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.1% مسجلا 63.47 دولار للبرميل. وكان الخام الأمريكي بلغ 63.81 دولار في وقت سابق، وهي ذروته منذ أول مايو الجاري.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عقب اجتماع "أوبك+"، إنه يوجد توافق داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجي النفط المتحالفين معها على خفض مخزونات الخام "رويدا"، لكنه سيظل متجاوبا مع متطلبات "سوق هشة".

من جهته أبلغ وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الصحفيين في وقت سابق، أن المنتجين قادرون على سد أي فجوة بالسوق، وأن تخفيف تخفيضات المعروض ليس القرار الصائب.

ويأتي اجتماع الدول المنضوية في اتفاق "أوبك+" في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات، حيث هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طهران الأحد، مغردا بأن اندلاع حرب سيكون "نهاية رسمية" لإيران.

المصدر: "رويترز"