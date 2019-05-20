قالت المجموعة المالية المصرية "هيرميس"، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقا مع شركة تابعة لبنك آسيا التجاري لدخول السوق الفيتنامية.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن الاتفاق سيمكن عملاء المجموعة من "الحصول على خدمات تداول الأوراق المالية... في آسيا بما في ذلك بورصات هانوي وهو تشي منه".

وبدأت "هيرميس" في تنفيذ استراتيجية توسع في الأسواق الناشئة والمبتدئة مطلع 2017، وأثمر ذلك عن افتتاح مقرات تمثيل في كل من باكستان وكينيا وبنغلاديش، إلى جانب حصولها على ترخيص للعمل في بريطانيا.

تعمل "هيرميس" حاليا في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنغلاديش وكينيا والولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"