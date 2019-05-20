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ترامب يتعهد بألا يسبق الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي

مال وأعمال

ترامب يتعهد بألا يسبق الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي
Reuters
ترامب يتعهد بأن لا يسبق الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي
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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رضاه من الحرب التجارية المندلعة بين بلاده وبكين، مشددا على أن الصين لن تصبح أكبر قوى عظمى في العالم خلال رئاسته.

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وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال عن نهاية الحرب التجارية، إن الولايات المتحدة تجني مليارات الدولارات منها على عكس الصين، التي ليست في وضع جيد.

وأضاف، أن "الاقتصاد الصيني كان سيتجاوز الأمريكي لو أصبحت هيلاري كلينتون رئيسة، لو حدث ذلك لكانت الصين اقتصاديا أكبر بكثير من الولايات المتحدة بحلول نهاية فترة ولايتها، والآن لن تكون حتى قريبة".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الصين لن تحل محل الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عظمى رائدة في العالم خلال فترة رئاسته.

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وتدل تعليقات ترامب على أنه لا يسارع في العودة للتفاوض مع بكين، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية من الوفد الصيني في وقت سابق من الشهر الجاري، ومنذ ذلك الحين، قامت الإدارة الأمريكية بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، ووضعت عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" وعشرات الشركات التابعة له في قائمة سوداء تحد من الوصول إلى الشركات الأمريكية.

وفي وقت سابق، توقع اقتصاديون من المجموعة المالية "HSBC Holdings Plc"، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، حيث سيبلغ إجمالي الناتج المحلي في العام المذكور 26 تريليون دولار.

وهذه التوقعات تتطابق مع نظرة صندوق النقد الدولي للاقتصاد الصيني، الذي قال أيضا إن الصين قد تصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

المصدر: "بلومبرغ"

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