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بنك أمريكي: المستثمرون يعزفون عن الأسهم

مال وأعمال

بنك أمريكي: المستثمرون يعزفون عن الأسهم
Reuters
بنك أمريكي: المستثمرون يعزفون عن الأسهم
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كشف خبراء لدى بنك "أوف أمريكا"، اليوم الجمعة، أن المستثمرين سحبوا أموالا بقيمة 19.5 مليار دولار من الأسهم، خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو الجاري.

وأضاف الخبراء أن المستثمرين ضخوا بالمقابل ما قيمته 5.1 مليار دولار في السندات، التي تشهد إقبالا من المستثمرين للأسبوع التاسع عشر.

كما أشاروا إلى أن التدفقات الخارجة من سندات الأسواق الناشئة بلغت 2.9 مليار دولار، وهي الأكبر منذ يونيو 2018.

المصدر: "رويترز"

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