من بين 62 اقتصادا، حافظت فنزويلا على صدارتها لترتيب الدول الأكثر بؤسا عالميا، وفي المقابل بقيت تايلاند في مركزها العالمي ضمن الدول الأقل بؤسا في العالم، فما هو ترتيب بلدك؟

أصدرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي للعام 2019، الذي ضم 62 دولة، من بينها دولة عربية واحدة كانت ضمن الدول العشر الأكثر بؤسا في العالم.

يعتمد المؤشر على قياس مستوى البؤس الاقتصادي في دولة معينة وفقا لمعيارين أساسيين وهما: معدل التضخم ونسبة البطالة. ويستند مؤشر "بلومبرغ" للبؤس على مفهوم قديم مفاده أن انخفاض التضخم والبطالة يظهران بشكل عام مدى شعور السكان بالارتياح في اقتصاداتهم.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون البيانات المنخفضة مضللة، فعلى سبيل المثال استمرار انخفاض الأسعار يمكن أن يكون علامة على ضعف الطلب، كما أن البطالة المتدنية للغاية يمكن أن تعرقل الأشخاص، الذين يرغبون في إيجاد وظائف أفضل.

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RT

المصدر: Bloomberg