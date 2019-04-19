ذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن بورصة أبوظبي أنهت تعاملات الخميس على ارتفاع مسجلة أعلى مستوى في 14 عاما، فيما تماسكت بورصة دبي بفضل صعود أسهم البنوك.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.05% ليغلق عند 5292 نقطة، محققا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2005، مع صعود أسهم البنوك والعقار والطاقة، فيما صعد سوق دبي هامشيا بنسبة 0.02% ليستقر عند 2813.91 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك وهبوط أسهم الشركات العقارية.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 582.7 مليون درهم، موزعة بواقع 298.05 مليون في دبي و284.7 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 340.2 مليون سهم منها 233.9 مليون في دبي و106.2 مليون في أبوظبي، وذلك من خلال 5014 صفقة.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: "البيان"