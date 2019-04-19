بريطانيا تنتقد العقوبات الأمريكية على كوبا

أعربت المملكة المتحدة عن قلقها من محاولات جديدة للولايات المتحدة لإلزام الشركات الأجنبية بالتقيد بعقوبات أمريكية فرضت على كوبا، وكانت بريطانيا ودول أوروبية أخرى قد رفضتها.

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان الخميس، إن "التطبيق المتجاوز لحدود الدولة لعقوبات نعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، يهدد بالإضرار بشركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تقوم بأنشطة مشروعة في كوبا بتعريضها للمسؤولية القانونية في المحاكم الأمريكية".

وأضاف البيان قائلا "سنعمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح شركاتنا".

وفرضت واشنطن الأربعاء عقوبات جديدة وإجراءات عقابية أخرى على كوبا وفنزويلا، في إطار سعيها لتكثيف الضغوط على هافانا لإنهاء دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

المصدر: "رويترز"