النفط ينخفض رغم تراجع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط الخميس رغم التراجع غير المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن تقلصا أقل من المتوقع في مخزونات البنزين حد من هبوط الأسعار.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، انخفضت عقود مزيج "برنت" العالمي بنسبة 0.3% عن التسوية السابقة، لتصل إلى 71.43 دولار للبرميل، متراجعة عن أعلى مستوى في خمسة أشهر، الذي بلغته أمس الأربعاء عند 72.27 دولار للبرميل.

في حين بلغت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 63.62 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.2% عن التسوية السابقة.

وجاء الهبوط رغم بيانات أمريكية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المخزونات انخفضت بواقع 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ12 من أبريل الجاري، مخالفة توقعات المحللين، التي كانت أشارت إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 1.2 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

كذلك تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 362 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير لهبوط قدره 846 ألف برميل.

المصدر: "رويترز"