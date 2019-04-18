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"موديز" ترفع تصنيفها الائتماني لمصر

مال وأعمال

Reuters
"موديز" ترفع تصنيفها الائتماني لمصر
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رفعت الوكالة العالمية "موديز" تصنيفها الائتماني للديون السيادية لمصر درجة واحدة من (B3) إلى (B2)، كما منحت الوكالة مصر نظرة مستقبلية مستقرة.

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ورفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3).

وأكدت أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس توقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا، لكنه مطرد في المؤشرات المالية العامة للبلاد.

كما يعكس قدرة مصر على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من المتطلبات الكبيرة لمجمل الاقتراض.

المصدر: "رويترز"

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