ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في شهرين الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية صينية قوية تجاوزت التوقعات، وأعطت دليلا للمستثمرين على تجاوز الاقتصاد العالمي الأسوأ.

وتأثرت العملة الأسترالية بنبرة التيسير النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي، لكنها ارتفعت فوق 0.72 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ 21 فبراير، وذلك بعدما أظهرت بيانات صينية نمو الاقتصاد بنسبة 6.4% في الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الدولار الأسترالي يتأثر بالأوضاع الاقتصادية في الصين، وهي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

كذلك أظهرت البيانات، أن سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي يعد ملاذا آمنا، انخفض أمام اليورو، بعد البيانات الصينية، التي هدأت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتراجع مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 96.846 نقطة، فيما صعد اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1300 دولار ليعوض خسائر اليوم السابق.

المصدر: "رويترز"