صادرات النفط الإيراني عند أدنى مستوى في 2019

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن صادرات النفط الإيراني تراجعت في شهر أبريل الجاري، إلى أدنى مستوى لها في العالم الحالي، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

ونقلت الوكالة، في تقرير لها أمس، عن معطيات شركة Refinitiv Eikon وغيرها من شركات الأبحاث، أن متوسط حجم صادرات النفط الإيراني في أبريل، بلغ أقل من مليون برميل يوميا، وهو أقل من متوسط هذا المؤشر، في شهر مارس، الذي كان 1.1 مليون برميل يوميا.

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وقالت الوكالة إن انخفاض صادرات النفط الإيراني، مؤشر على أن المستهلكين الأجانب بدأوا في خفض مشترياتهم من الخام الإيراني، تحسبا لمزيد من تشديد الإجراءات التقييدية الأمريكية ضد طهران في مايو المقبل.

وأضافت "رويترز"، أن الصادرات اليومية من النفط الإيراني قد تزداد بنهاية أبريل، مشيرة إلى أن الاتجاه الحالي، يدل على أن واشنطن تتجه نحو هدفها وهو خفض إمدادات النفط من إيران إلى أقل من مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل.

المصدر: news.mail.ru