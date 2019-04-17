واشنطن تحيي قانونا يستهدف شركات أجنبية في كوبا

تعتزم واشنطن فتح الطريق أمام آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الناشطة في كوبا وخصوصا الأوروبية منها، وذلك بتطبيق قانون يعود لأكثر من عقدين.

وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون سيعلن الأربعاء في ميامي "تطبيق الفصل الثالث من قانون هيلمز بورتون" الصادر في 1996.

ويتيح نظريا هذا الفصل للمنفيين الكوبيين المجال للتقدم بدعاوى في المحاكم الأمريكية ضد المؤسسات، التي جنت أرباحها بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة عام 1959 في كوبا.

غير أن هذا الإعلان شكل نبأ سيئا للشركاء الاقتصاديين لكوبا وفي مقدمهم الاتحاد الأوروبي وقال سفير الاتحاد الأوروبي في هافانا ألبرتو نافارو: "نأسف لهذا القرار لأنه سيؤدي إلى مزيد من الإرباك للاستثمارات الأجنبية التي تساعد في توفير الوظائف وتدعم ازدهار كوبا".

وحسب المجلس الاقتصادي والتجاري للولايات المتحدة وكوبا، وهي مجموعة تتخذ مقرا لها في نيويورك وتدعم العلاقات التجارية بين البلدين، قد تستهدف الشكاوى المشمولة بالفصل الثالث من القانون الأمريكي المذكور شركات يصل مجموع قيمة أعمالها إلى 678 مليار دولار.

المصدر: "أ ف ب"