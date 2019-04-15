أولى حلقات الموسم الـ8 لـ"صراع العروش" تحقق رقما قياسيا!

أعلنت شبكة HBO التلفزيونية أن أولى حلقات الموسم الثامن والأخير لمسلسل "صراع العروش" التي عرضتها أمس، سجلت رقما قياسيا لعدد المشاهدات في الولايات المتحدة، محققة 17.4 مليون مشاهدة.

وشبكة HBO الترفيهية هي المالكة لحقوق عرض الجزء الأحدث من المسلسل الشهير Game of Thrones، الذي يتضمن 6 حلقات فقط.

وتحمل الحلقة الأولى من الموسم الـ8 تسمية: Winter is Coming (الشتاء يقترب).

وقالت HBO إن الحلقة حطمت الرقم القياسي السابق في تاريخ المسلسل الذي سجلته الحلقة الأخيرة للموسم الـ7 في العام 2017، حيث بلغ عدد مشاهداتها 16.9 مليون.

ورصدت HBO أن الحلقة حققت هذا الإنجاز الجديد يوم الأحد خلال بثها عبر القناة التلفزيونية وتطبيقي HBO GO وHBO NOW.

وعلى مواقع للتواصل الاجتماعي، أصبحت Winter is Coming الحلقة الأكثر تدوينا في تاريخ المسلسل، محققة أكثر من 5 ملايين تغريدة و11 مليون ذكر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Whole world at 9:00 PM EST tonight. pic.twitter.com/cYBEoatjvz — Oysters (@ClamsAndCockles) 14 апреля 2019 г.

وبلغت تكلفة إنتاج الموسم الثامن 90 مليون دولار.

المصدر: رويترز