مجلس الأعمال القطري - الروسي يوقع اتفاقية تعاون ويدرس إنشاء محفظة استثمارية مشتركة

عقد مجلس الأعمال القطري - الروسي اجتماعا دوريا وقع خلاله اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات الاستثمارية بين الطرفين وبحث مسألة إنشاء محفظة استثمارية مشتركة لدعم المستثمرين في البلدين.

وتناول الاجتماع الذي عقد الأحد تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وسبل تطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية، كما تم استعراض مناخ الاستثمار في البلدين والفرص المتاحة.

وتم خلال اللقاء أيضا تعريف الجانب الروسي بالأنشطة التي تقوم بها غرفة قطر وما تقدمه للقطاع الخاص، إلى جانب دور الغرفة في تسهيل إقامة الأعمال في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وحث رجال الأعمال القطريين والروس على إقامة تحالفات ومشروعات مشتركة سواء في قطر أو روسيا.

مجلس الأعمال القطري - الروسي يوقع اتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات الاستثمارية، وذلك خلال اجتماعه الدوري الذي عقد في موسكو، حيث جرى استعراض الاهتمامات المتبادلة في المجالين التجاري والاقتصادي.#قناpic.twitter.com/31CaoOvA6u — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 14, 2019

ودعا الطرف القطري إلى إنشاء قاعدة إلكترونية تابعة لمجلس الأعمال تشمل معلومات عن الشركات الموثوقة والقوانين والقواعد الخاصة بكل من الطرفين، فيما تعهد الطرف الروسي بتقديم معلومات مفصلة حول الحوافز التي تقدمها الحكومة الروسية ومختلف الأقاليم الروسية للمستثمرين.

ونظر الجانبان في إمكانية إنشاء محفظة استثمارية مشتركة لدعم المستثمرين للعمل في روسيا وقطر على حد سواء، وتعهد الطرف القطري بتقديم معلومات عن أولوياته واهتماماته بشأن العمل في روسيا، فيما طلب الطرف الروسي تزويده بمزيد من المعلومات عن الوضع الاقتصادي في دولة قطر وهيكلية الاستيراد.

واتفق الطرفان على المساهمة في تسهيل الإجراءات الجمركية في سياق التجارة المتبادلة ودراسة إمكانية تطبيق نظام "الممر الأخضر" لدى توريد المنتجات الروسية إلى قطر.

وترأس الجانب القطري في الاجتماع علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الروسي، فيما ترأس الجانب الروسي أحمد بالانكويف، عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية إنغوشيا. وحضر الاجتماع سفير قطر لدى موسكو، فهد بن محمد العطية.

وأعرب الوفد القطري عن ارتياحه الكامل لنتائج زيارته لموسكو.

المصدر: قنا