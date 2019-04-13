العراق وإيران ينويان بناء 5 مدن صناعية مشتركة

أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني، عزم بلاده على بناء 5 مدن صناعية مع العراق بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين.

وأوضح محمود واعظي في اجتماع الاستثمار والتنمية في محافظة كردستان إيران، أن "طهران الشريك الأول للعراق، الذي تشكل أعلى مستورداته من البضائع الإيرانية".

واعتبر واعظي، أن العراق ومن ضمنه إقليم كردستان، يعدان فرصة مواتية لتنمية الصادرات واجتياز الحظر الأمريكي على بلاده.

وأشار المسؤول الإيراني إلى السعي لتطوير خط سكك الحديد في مدينة "سنندج" مركز محافظة كردستان إيران، ومده في المرحلة التالية للحدود المشتركة مع العراق.

وأكد واعظي أن "إحدى المدن الصناعية الخمس المزمع إنشاؤها ستبنى في كردستان غربي إيران".

من جهته، نوه مساعد شؤون التخطيط لرئيس منظمة الصناعات الصغرى والمدن الصناعية في إيران محمد علي عزيز محمدي، بـ "توفير الظروف والتسهيلات اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المشتركة على الحدود مع دول الجوار يهدف إلى توسيع الصادرات"، وذكر أن المشروع أدرج على جدول أعمال المنظمة.

المصدر: فارس نيوز