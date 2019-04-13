 
مباشر
عاجل
الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد أشتية تؤدي اليمين أمام عباس

مصر تسمح بدخول شحنة قمح فرنسية عقب إعادة فحصها

مال وأعمال

مصر تسمح بدخول شحنة قمح فرنسية عقب إعادة فحصها
Reuters Mohamed Abd El Ghany
القمح في مصر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpqy

أعلن مسؤول مصري، أن بلاده وافقت على دخول شحنة قمح مستوردة من فرنسا خضعت لإعادة اختبار وتبين أن مستويات فطر "الإرغوت" فيها ضمن الإطار المسموح به.

وقال مدير مركز تخزين الحبوب في "سفاجا"، عثمان محمد يونس: "ستفرغ الشحنة الموجودة في ميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر وتوزع على المطاحن بعدما أظهر الاختبار أن مستوى الإرغوت يبلغ 0.01 فقط".

وأشارت مصادر إعلامية الثلاثاء الماضي، أن مصر رفضت دخول شحنة القمح الفرنسي التي يبلغ حجمها 63 ألف طن، وأن المفاوضات جارية لحل المشكلة، عقب العثور على مستويات أعلى من الحد المسموح به من فطر الإرغوت المصاحب للحبوب.

إقرأ المزيد
قمح
مصر ترفض شحنة قمح فرنسية بسبب الإرغوت

وأحدثت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، هزة في سوق القمح عام 2016، حينما أعادت فرض حظر على شحنات القمح المستورد التي تحتوي على أي نسبة من الإرغوت، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالهلوسة.

وفي وقت لاحق، أعادت مصر تبني معيار دولي يسمح بنسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من الفطر المصاحب للقمح.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أصواتها مختلفة.. إليكم أغرب الآلات الموسيقية في العالم!