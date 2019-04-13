أعلن مسؤول مصري، أن بلاده وافقت على دخول شحنة قمح مستوردة من فرنسا خضعت لإعادة اختبار وتبين أن مستويات فطر "الإرغوت" فيها ضمن الإطار المسموح به.

وقال مدير مركز تخزين الحبوب في "سفاجا"، عثمان محمد يونس: "ستفرغ الشحنة الموجودة في ميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر وتوزع على المطاحن بعدما أظهر الاختبار أن مستوى الإرغوت يبلغ 0.01 فقط".

وأشارت مصادر إعلامية الثلاثاء الماضي، أن مصر رفضت دخول شحنة القمح الفرنسي التي يبلغ حجمها 63 ألف طن، وأن المفاوضات جارية لحل المشكلة، عقب العثور على مستويات أعلى من الحد المسموح به من فطر الإرغوت المصاحب للحبوب.

إقرأ المزيد

وأحدثت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، هزة في سوق القمح عام 2016، حينما أعادت فرض حظر على شحنات القمح المستورد التي تحتوي على أي نسبة من الإرغوت، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالهلوسة.

وفي وقت لاحق، أعادت مصر تبني معيار دولي يسمح بنسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من الفطر المصاحب للقمح.

المصدر: رويترز