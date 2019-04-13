إيران تدرس زيادة التبادل التجاري مع روسيا بمقدار 5 أضعاف

أكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الروسية المشتركة هادي تيزهوشان تابان، إمكانية زيادة الحجم التجاري الحالي بين إيران وروسيا البالغ ملياري دولار سنويا، بمقدار خمسة أضعاف.

وذكر تابان أن الوصول إلى هذا الحجم من التبادل التجاري بين البلدين، يتطلب توفير البنى التحتية اللازمة لذلك.

وأضاف أنه "نظرا للحظر الغربي الجائر والظروف الخاصة لروسيا في استيرادها للمواد الغذائية فإنه يجب السعي ووضع الخطط اللازمة لتنمية الصادرات إليها وهذا يتطلب منا معرفة السوق الروسية بشكل أفضل والاطلاع علي قوانينها الصارمة في مجال الاستيراد".

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وأشار إلى الجهود المبذولة من إيران للانضمام إلى اتحاد أوراسيا الذي يضم كلا من روسيا وبلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا، معتبرا أن الانضمام إلى الاتحاد يشكل فرصة لتنمية التجارة مع تلك الدول في المجالات الزراعية و الصناعات الخفيفة .

وذكر أن اتصال خطوط السكك الحديدية الإيرانية مع أذربيجان الذي تم خلال الأشهر القليلة الماضية، "فرصة مناسبة لتنمية التبادل التجاري والاقتصادي" مع دول المنطقة.

المصدر: إرنا