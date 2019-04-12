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إضراب يشل حركة القطارات في إسرائيل

مال وأعمال

إضراب يشل حركة القطارات في إسرائيل
israelnationalnews
إضراب يشل حركة القطارات في إسرائيل
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شل إضراب شامل حركة القطارات في إسرائيل اليوم الجمعة لنحو ساعتين، إثر خلاف بين إدارة شركة "قطار إسرائيل" ولجنة العمال، ما انعكس سلبا على المسافرين.

وأعلنت إدارة السكك الحديدية الإسرائيلية، أن القطارات في جميع أنحاء إسرائيل زاولت عملها بعد توقفها لمدة ساعة ونصف تقريبا، واعتذرت إدارة السكك الحديدية الإسرائيلية للركاب عن الحادثة.

وكانت الهيئة قد أعلنت الساعة السابعة صباحا بتوقيت إسرائيل توقف العمل في جميع المحطات التابعة لشركة "قطار إسرائيل" حتى إشعار آخر، وبحلول الساعة الثامنة توقفت حركة القطارات كليا.

وتوقفت حركة القطارات بعد تغيب ثمانية مراقبين مسؤولين عن حركة سير القطارات عن عملهم اليوم، وقالت لجنة العمال، إن "الموظفين أبلغوا عن مرضهم"، لكن السكك الحديدية الإسرائيلية اعتبرت تغيبهم نوعا من الإضراب.

وانتقدت إدارة "قطار إسرائيل" الخطوة واعتبرتها "غير شرعية"، وأكدت أنها "ستعمل في المستقبل لمنع حدوث حوادث من هذا النوع".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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