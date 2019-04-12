الليرة التركية تواصل نزيفها

انخفضت العملة التركية خلال تعاملات الجمعة لليوم الثاني على التوالي، بعدما سجلت الجلسة الماضية أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.

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وجاء هذا الهبوط بفعل مخاوف من تناقص صافي احتياطات تركيا، فضلا عن تأثر المعنويات سلبا بخيبة الأمل في خطة الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى عدم اليقين الذي يحيط بالانتخابات البلدية.

وجرى تداول العملة التركية بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش عند 5.7810 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 0.79%، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وسجلت العملة التركية أمس الخميس 5.75 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعد هبوط صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي إلى 27.94 مليار دولار في الـ5 من أبريل، من 29.72 مليار دولار قبل أسبوع.

ويقول محللون إن الأتراك يحولون مدخراتهم إلى العملات الأجنبية بما ينذر بتراجع الثقة بالليرة، لكن حجم العملات الأجنبية، التي في حوزة الأتراك قد تراجع الأسبوع الماضي من مستوى قياسي مرتفع بلغ 181.13 مليار دولار.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير المالية التركي بيرات البيرق هذا الأسبوع، حزمة إصلاحات اقتصادية، تشمل خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة.

المصدر: وكالات