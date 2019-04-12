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مصر أكبر دولة مقترضة في إفريقيا

مال وأعمال

مصر أكبر دولة مقترضة في إفريقيا
Reuters
مصر أكبر دولة مقترضة في إفريقيا
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته مؤخرا، أن مصر أكبر مصدر للسندات الدولية في إفريقيا منذ 2017، وتعد أكبر مقترض في القارة السمراء منذ العام المذكور.

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وقالت الوكالة الاقتصادية، إن مصر منذ 2017 أصدرت سندات تزيد قيمتها عن 22 مليار دولار، وهو ما يفوق إصدار سندات نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتين تتمتعان بأكبر اقتصادين في إفريقيا.

وآخر السندات التي أصدرتها مصر كان خلال الشهر الحالي حيث طرحت سندات بملياري يورو، وفي فبراير طرحت بقيمة 4 مليارات دولار.

يشار إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وتستهدف الحكومة المصرية حسب وثيقة نشرتها وكالة "رويترز"، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018–2019.

المصدر: وكالات

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