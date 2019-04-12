ارتفاع النفط مدعوما بخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بحملة تخفيض الإمدادات الجارية بموجب اتفاق "أوبك +"، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.

وبحلول الساعة 05:41 بتوقيت غرينيتش، بلغت عقود الخام العالمي "برنت" 71.07 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.3% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

كما بلغت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 63.84 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.4% مقارنة بسعر التسوية السابقة.

وقال بنك "آر بي سي كابيتال ماركتس" الكندي: "نتوقع أن تبلغ أسعار خام "برنت" وخام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" في المتوسط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا على الترتيب في الفترة المتبقية من العام الجاري".

وأضاف: "موجات الارتفاع التي تغذيها العوامل الجيوسياسية قد تدفع الأسعار إلى مستوى 80 دولارا للبرميل أو حتى لتتجاوز ذلك لفترات متقطعة هذا الصيف".

وصعدت أسواق النفط بأكثر من الثلث هذا العام بفضل تخفيضات الإمداد التي تقودها "أوبك"، إضافة للعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا واحتدام القتال في ليبيا.

المصدر: وكالات