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السودان.. توقف تام لبيع العملات الأجنبية

مال وأعمال

السودان.. توقف تام لبيع العملات الأجنبية
Reuters
السودان.. توقف تام لبيع العملات الأجنبية
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ذكرت وكالة "الأناضول" أن تداول العملات الأجنبية توقف بشكل كامل في سوق العملات بالسودان، الذي يشهد أحداثا حاسمة منذ الصباح، حيث تتوالى الأنباء عن إزاحة الرئيس عمر البشير.

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وأكد تجار العملة في سوق الصرف السوداء، توقف بيع وشراء العملات الأجنبية إثر أنباء عن تدخل عسكري للإمساك بالسلطة من المنتظر إذاعة بيانه في وقت لاحق من اليوم.

وقال عدد منهم: "لا يوجد سعر بيع أو شراء للدولار اليوم وسننتظر حتى تستقر الأوضاع"، وأوضحوا أن سعر شراء الدولار وصل يوم أمس إلى 92 جنيها عبر الشيكات، فيما سجل سعر الشراء نقدا 73 جنيها.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار الرسمي في المصارف التجارية السودانية بلغ يوم أمس 47.5 جنيه.

المصدر: "الأناضول"

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