بيانات أمريكية تهوي بالنفط إلى المنطقة الحمراء

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج البلاد الذي بلغ مستوى قياسيا، وسط مخاوف على انخفاض الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بلغت عقود خام "برنت" العالمي 71.52 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 0.3% عن سعر الإغلاق السابق.

وجرى تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 64.34 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.4% عن سعر التسوية السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 7 ملايين برميل إلى 456.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017.

ووفقا للإدارة فقد بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي مستوى قياسيا عند 12.2 مليون برميل يوميا، ما يجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة على روسيا والسعودية.

وهناك مخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يؤثر بشكل سلبي على استهلاك الوقود في العالم، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للنمو العالمي لأدنى مستوى في عشر سنوات.

المصدر: "رويترز"