بوتين: روسيا ستواصل التعاون مع "أوبك" في سوق النفط العالمية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في سوق النفط العالمية.

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وجاء تصريح الرئيس بوتين خلال مشاركته اليوم في منتدى حول منطقة القطب الشمالي منعقد بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وعن مستوى إنتاج روسيا من الخام خلال النصف الثاني من العام الجاري، قال بوتين، إنه من الصعب الحديث حاليا عن قرار حجم الإنتاج خلال هذه الفترة، لكنه أكد أن لدى شركات النفط الروسية خططا لتطوير حقول نفط جديدة.

وأضاف: "ندرك أن إنتاج النفط يجب ألا يتوقف، وينبغي مواصلة ضخ الاستثمارات في القطاع، وإلا ستظهر مشاكل لنا ولصناعة الطاقة العالمية".

واتفقت منظمة "أوبك" والمنتجون المستقلون بقيادة روسيا على خفض إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري، وستبحث الدول المشاركة في الاتفاق الذي بات يعرف بـ "أوبك+" في الفترة القادمة مصير الاتفاق.

ويهدف الاتفاق إلى امتصاص التخمة الزائدة من معروض النفط في السوق، بغية تحقيق توازن بين العرض والطلب، ودعم الأسعار.

المصدر: "نوفوستي"