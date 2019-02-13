روسيا تخفض إنتاجها النفطي تماشيا مع "أوبك+"

أفاد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، بأنه من المتوقع انخفاض إنتاج روسيا من الخام خلال الشهر الجاري بواقع 90 – 100 ألف برميل يوميا، عن مستواه في أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق عالمي باسم "أوبك+"، مبرم بين منتجين من داخل وخارج "أوبك"، ينص على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من 2019 بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق النفطية.

من جهتها أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الثلاثاء أنها قلصت إنتاجها في يناير الماضي إلى 30.81 مليون برميل يوميا، وذلك تماشيا مع الاتفاق.

ووفقا لتقرير المنظمة الشهري فقد كانت حصة الأسد من خفض الإنتاج للسعودية، التي قلصته بمقدار 350 ألف برميل في اليوم، تلتها في ذلك الإمارات ثم الكويت.

المصدر: وكالات