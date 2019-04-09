كشف مسؤول في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية، عن مفاوضات تجريها الشركة، المتخصصة في تصنيع عربات القطار، مع الحكومة السورية للمشاركة في عملية إعادة إعمار هذا البلد.

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وقال نائب مدير عام شركة "أورال فاغون زافود" دميتري كالينتشينكو لـRT ردا على سؤال فيما إذا تم إبرام عقد مع دمشق بشأن المشاركة في إعادة الإعمار، قال: "حتى الآن لم يتم توقيع عقود، لكن المفاوضات جارية، وقد زار مصنعنا في تشيلابينسك مسؤولون سوريون رفيعو المستوى، ما يعد مؤشرا مهما".

وأزاح المسؤول الستار عن جزء من المفاوضات التي تمت مع سوريا، حيث قال إنه جرت مناقشة توريد صهاريج لنقل الغاز الطبيعي المسال بواسطة السكك الحديدية، إضافة لعربات السكك الحديدية.

وفي وقت سابق ذكرت "أورال فاغون زافود" أن سوريا مهتمة بشراء مجموعة واسعة من عربات السكك الحديدية، بما في ذلك الصهاريج والعربات المفتوحة، والمنصات.

وتعرضت شبكة السكك الحديدية في سوريا خلال سنوات الحرب لأضرار جسيمة، وقدرت الخسائر الموثقة في نطاق الـ500 مليار ليرة سورية (حوالي مليار دولار).

يشار إلى أن "أورال فاغون زافود" تعد من أبرز شركات تصنيع الشاحنات وعربات سكك الحديد في روسيا، وهي شركة تابعة للمجموعة الحكومية "روستيخ"، ويبلغ عدد العاملين فيها قرابة 30 ألف موظف، وبلغت مبيعاتها في 2016 نحو 132.3 مليار روبل.

المصدر: RT