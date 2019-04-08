روسيا قد تزيد من إنتاجها النفطي في يونيو

صرح رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف بأنه من غير المستبعد أن تزيد روسيا في يونيو المقبل من إنتاجها النفطي إن كانت الأوضاع في السوق مواتية لذلك.

وقال دميترييف للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "الإنتاج على مستوى جيد... ومن الواضح أن الصفقة التي خفضت روسيا بموجبها الإنتاج بمقدار 228 ألف برميل تعمل بشكل جيد، ونحن نرى نتائجها".

وتابع قائلا: "ومن المحتمل أن يتخذ في يونيو قرار، انطلاقا من الأوضاع في السوق في تلك اللحظة، بالتخلي عن التخفيضات وزيادة الإنتاج بمقدار 228 ألف برميل، وربما أكثر من ذلك".

وأعاد إلى الأذهان أن روسيا كانت تزيد وتخفض إنتاجها النفطي في وقت سابق من أجل استقرار السوق، وفي حال تم اتخاذ القرار بشأن الزيادة، فإنه سيكون استمرارا لتنفيذ الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في إطار "أوبك+".

وأعاد إلى الأذهان أن روسيا كانت قد اتخذت قرارا مماثلا في يونيو الماضي، حين تم رفع القيود عن الإنتاج.

يذكر أن الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك اتفقت في أواخر 2018 على تعديل الاتفاق السابق حول خفض الإنتاج. وحسب الاتفاق الجديد، تقرر تخفيض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2019 بالمقارنة مع مستوى الإنتاج المسجل في أكتوبر 2018. وكان على روسيا حسب الاتفاق تخفيض الإنتاج بمقدار 228 ألف برميل من النفط.

المصدر: نوفوستي