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بوتين وأردوغان يتفقدان سير تنفيذ مشروعات الطاقة الثنائية

مال وأعمال

بوتين وأردوغان يتفقدان سير تنفيذ مشروعات الطاقة الثنائية
Sputnik
بوتين وأردوغان يتفقدان سير تنفيذ مشروعات الطاقة الثنائية
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استعرض الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الاثنين، سير تنفيذ مشروعات طاقة استراتيجية بين البلدين، وأبرزها محطة "أكويو" الكهروذرية وأنبوب الغاز "السيل التركي".

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عقد في موسكو اليوم لمجلس التعاون المشترك رفيع المستوى، إن "بناء محطة أكويو، بحاجة لجذب تمويل إضافي وإن المستثمرين المحتملين موجودون".

واعتبر، أن محطة "أكويو" تعد مشروع طاقة رئيسي بين البلدين، ومن المقرر دخول أول مفاعلات المحطة حيز التشغيل في 2023، بمناسبة الذكرى المئوية للجمهورية التركية.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا، ويتضمن بناء 4 مفاعلات تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها 1200 ميغاواط بكلفة 20 مليار دولار، ويتم تنفيذ المشروع بناء على عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOO).

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وفيما يتعلق بمشروع مد أنبوب الغاز من روسيا إلى تركيا "السيل التركي"، شدد بوتين على ضرورة الانتهاء من بناء محطة استقبال الغاز، حتى يصبح بالإمكان بدء تشغيل الأنبوب قبل نهاية هذا العام.

و"السيل التركي" مشروع يتضمن مد أنبوبين  باستطاعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، ليغذي الأنبوب الأول تركيا بالغاز، فيما الأنبوب الثاني مخصص لدول جنوب شرقي، وجنوبي أوروبا.

وبدأ مد الأنبوب الأول في مايو 2017 ومن المخطط تشغيله بنهاية 2019، وبعد إتمام المشروع بشكل كامل ستتحول تركيا إلى عقدة لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

المصدر: وكالات روسية

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