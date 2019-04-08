أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين، أنه سيتم ربط سلطنة عمان والكويت بشبكة غاز المملكة عبر أنبوب يربط الدولتين.

وعن مشروع الطاقة النووية، قال الفالح: "ما زلنا نقيم التقنيات المتاحة ونتحدث مع كل الدول"، مضيفا: "لدينا خمس تقنيات تحت التطبيق حتى الآن".

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد إن بلاده والسعودية وعمان تدرس مد شبكة غاز خليجية من خلال تكامل خطوط الغاز بين الدول الثلاث على غرار شبكة الربط الكهربائي الخليجية، ومن ثم الربط مع الكويت والبحرين مما يعزز أمن الطاقة.

وأضاف المزروعي أن مد شبكة الغاز الخليجية سيعزز أمن الطاقة في دول الخليج، بالإضافة إلى أنه يوفر مصدرا دائما وآمنا لنقل وتوزيع الغاز.

المصدر: عكاظ+ وام